تحذير من إغلاق مصانع بريطانية بسبب ارتفاع أسعار الغاز

لندن (رويترز)

حذرت شركات التصنيع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بما في ذلك منتجو الصلب والزجاج والسيراميك والورق، الحكومة من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج إذا ما لم يتم فعل شيء حيال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

وارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400 في المئة هذا العام في أوروبا لأسباب من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا، مما وضع ضغوطاً خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وعقد قادة قطاع الصناعة محادثات يوم الجمعة مع وزير الأعمال كواسي كوارتنج، ولكنهم قالوا إن هذه المحادثات انتهت بلا حلول فورية. وقال جاريث ستيس المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل) لقناة (آي.تي.في): «إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة لقطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة من اليوم، وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول».