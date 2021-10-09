مجلس إدارة «الياه سات» يوافق على تعديل سياسة توزيع الأرباح





أبوظبي(الاتحاد) أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية موافقة مجلس إدارتها على مقترح قدّمته الإدارة التنفيذية العليا لتعديل سياسة توزيع أرباح «الياه سات» للسماح بدفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي. ويعكس هذا المقترح ثقة الإدارة العليا بالوضع المالي المتين لشركة «الياه سات» وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وتمويل الاستثمارات المستقبلية. وسيتم عرض المقترح على المساهمين لإقراره في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل لشركة «الياه سات» الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد صدور الموافقة النظامية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية العمومية. ويتماشى مقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح للسماح بدفعها على أساس نصف سنوي مع التزام الياه سات بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ومكانتها المتميزة في قطاع الأقمار الصناعية وتحسّن مركزها المالي بعد الصفقات التي أبرمتها مؤخراً، إلى جانب ميزانيتها العمومية القوية التي تدعم قدرتها على توزيع أرباح منتظمة. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «تتمتع 'الياه سات' برؤية مستقبلية واضحة فيما يتعلّق بالإيرادات، مع أرباح جيدة وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية قوية. وتشكّل هذه المزايا مجتمعةً عوامل مهمة ترسّخ مركزنا المالي الجذاب، وتدعم قدرتنا القوية والمتنامية على توزيع الأرباح».