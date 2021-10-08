أسعار النفط ترتفع والخام الأميركي لأعلى مستوى خلال 7 سنوات

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 في المئة خلال الأسبوع نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط وسط شكوك في أن تسحب الحكومة الأميركية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 82.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 05.03 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، أي منذ نحو سبع سنوات.

وقال فيفيك دهار المحلل في كومنولث بنك في مذكرة «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت وزارة الطاقة الأميركية إنه ليس لديها خطة ‹في الوقت الراهن› للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية لتهدئة صعود أسعار النفط». لكن مصدراً بوزارة الطاقة الأميركية قال لرويترز إن منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مراسل لوكالة بلومبرج قال فيه إن الوزارة لا تفكر في السحب من الاحتياطي الاستراتيجي «في الوقت الراهن» غير دقيق، مضيفاً أن جميع «الأدوات مطروحة دائماً على الطاولة» لمعالجة شح إمدادات الطاقة.