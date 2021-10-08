بريطانيا تتطلع إلى اتفاق تجاري مع دول التعاون

لندن (رويترز)

اتخذت بريطانيا أمس، أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق.

وتستهدف وزيرة التجارة آن-ماري تريفليان التوصل إلى اتفاق مع دول المجلس- التي تضم السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين- مع تطلعها إلى بناء علاقات جديدة حول العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأطلقت تريفليان مشاورات على مدى 14 أسبوعاً، حيث ستدعو العامة والشركات إلى إبداء الآراء بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الاتفاق.

وتجاوز حجم تجارة بريطانيا مع المنطقة 30 مليار دولار عام 2020.