توافق عالمي لفرض حد أدنى لضريبة الشركات

باريس (وكالات)

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن اتفاقا عالميا تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15 بالمئة ويجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه. وأضافت المنظمة أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.

وفي اللحظات الأخيرة، قررت إيرلندا الانضمام إلى الاتفاقية لتزيل موافقتها حجر عثرة رئيسيا. وقال وزير ماليتها باسكال دونوهو إن إيرلندا سترفع معدل ضريبة الشركات من 12,5 إلى 15% للشركات التي تزيد مبيعاتها السنوية عن 750 مليون يورو.