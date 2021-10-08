نيكي يواصل الصعود بعد مكاسب وول ستريت

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي أمس مقتفياً أثر المكاسب في بورصة وول ستريت، ومع اقتناص المستثمرين للصفقات بعد التراجعات الحادة هذا الشهر، في حين ساعدت تويوتا للسيارات مؤشر توبكس على الإغلاق مرتفعاً للمرة الأولى في عشر جلسات.

وزاد نيكي 1.34 بالمئة ليغلق عند 28048.94 نقطة، ليقلص المكاسب بعد قفزة بنسبة 2.3 بالمئة في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.15 بالمئة إلى 1961.85.

وخلال الأسبوع انخفض نيكي 2.51 بالمئة بفعل المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والتضخم الأميركي. وبالنسبة للشهر فقد المؤشر 4.77 بالمئة. وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الأول بعد ما خفف تراجع حدة المواجهة المتعلقة بسقف الديون في الكونجرس المخاوف من احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديون هذا الشهر.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية «ارتفعت الأسهم بسبب صعود الأسواق الخارجية لكن مكاسب اليوم كانت مجرد تعاف من الخسائر الحادة». وتقدمت شركات صناعة السيارات مع ضعف الين مقابل الدولار، فقفز سهم تويوتا مورتر 2.89 بالمئة بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.14 بالمئة.