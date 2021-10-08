تراجع مبيعات شركات العقارات في الصين مع تفاقم أزمة «إيفرجراند»

بكين (د ب أ)

تراجعت مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في الصين خلال الشهر الماضي مع تفاقم أزمة مجموعة إيفرجراند الصينية، مما يفرض مزيداً من الضغوط على حكومة بكين للحيلولة دون انهيار مجموعة العقارات العملاقة. وذكرت شركة «تشاينا ريال استيت إنفورميشن كورب» للاستشارات العقارية أن مبيعات أكبر 100 شركة تطوير عقاري في الصين تراجعت بنسبة 36 بالمئة إلى 759.6 مليار يوان (118 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تراجع حركة السوق التي بدأت في يوليو الماضي.

وأضافت الشركة أن أكثر من 90 شركة شهدت تراجعاً في مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت 60 بالمئة تراجعاً تزيد نسبته عن 30 بالمئة. ونقلت صحيفة «شنغهاي سكيورتيز نيوز» الصينية للشؤون الاقتصادية عن لين بو مدير عام الشركة قوله، إنه في ظل ظروف السوق الحالية، يتعين على شركات العقارات تسريع وتيرة التطوير وضمان حركة الإمدادات.

وتعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مدينة في العالم حيث تزيد ديونها على 300 مليار دولار.