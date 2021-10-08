خلدون المبارك يفوز بجائزة أيزنهاور للقيادة العالمية

أبوظبي (الاتحاد) فاز معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، بجائزة أيزنهاور للقيادة العالمية لعام 2021 في نيويورك تقديراً لريادة المجموعة في الاستثمار العالمي المسؤول. وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر: إن جائزة أيزنهاور للقيادة العالمية تُمنح سنوياً لشخصية من أفراد مجتمع الأعمال العالمي والذي مثل نموذجاً متميزاً للقيادة وحقق إنجازات لخدمة الإنسانية.

خلدون المبارك خلال الحفل

وخلال حفل تقديم الجائزة، قال معاليه "يجب على المجتمع العالمي مضاعفة جهوده وتكثيف سبل التعاون الدولي عبر الحكومات والمجتمعات والشركات تزامناً مع جهود العالم للتعافي من تأثيرات الجائحة".

خلدون المبارك يلقي كلمته

ويشرف معالي خلدون خليفة المبارك على نمو مبادلة وتطورها منذ تأسيسها قبل قرابة عقدين من الزمان. ومن خلال نمو الاستثمارات وصفقات الاستحواذ والاندماج، أصبحت مبادلة شركة استثمارية ضخمة تبلغ قيمة أصولها 232 مليار دولار، وتضم استثماراتها محفظة أعمال متنوعة في أكثر من 50 دولة، وتديرها من خلال مكاتبها الدولية الستة، حسب الموقع الإلكتروني للشركة. وتعد شركة مبادلة من أبرز الصناديق السيادية التي تمكنت بفضل رؤيتها الاستثمارية العالمية الرائدة من تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. ويتولى معالي خلدون خليفة المبارك أيضاً العديد من المناصب الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، فهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2006، وعضو مؤسس في المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية التابع لحكومة أبوظبي، كما يشغل منصب المبعوث الخاص لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية منذ عام 2018، فضلاً عن رئاسته منذ عام 2006 لجهاز الشؤون التنفيذية، الذي يقدم الاستشارات المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية إلى رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. وبالإضافة إلى ذلك، يشغل معاليه عضوية مجلس الإدارة في العديد من المؤسسات والشركات، ومن ضمنها مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في العديد من المؤسسات والشركات البارزة، من بينها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة "سيتي" لكرة القدم. كما يشغل معاليه أيضاً منصب الرئيس المشارك لملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، ولجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي، وهو أيضاً عضو في مجلس أمناء جامعة نيويورك.