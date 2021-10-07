«الشيوخ الأميركي» يوافق على رفع سقف الدين 480 مليار دولار

شريف عادل (واشنطن)

بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين قيادات الحزبين، شهدت أزمة رفع سقف الدين الأميركي ما يشبه الانفراجة بعدما أعلن معاون بمجلس الشيوخ الأميركي أن زعماء المجلس وافقوا أمس على زيادة الحد المسموح لوزارة الخزانة باقتراضه نحو 480 مليار دولار. وأضاف أن هذا المبلغ هو ما قالت وزارة الخزانة إنه لازم لتمديد سقف الدين حتى الثالث من ديسمبر.

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع بعد أن خففت هدنة مؤقتة في المواجهة بشأن سقف الديون بالكونجرس المخاوف من احتمال التخلف عن سداد دين حكومي. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 34509.72 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 20.18 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4383.73 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.89 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 14631.80 نقطة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً موسعاً في المجلس، حيث قدم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأميركي، عرضاً بالموافقة على تعليق سقف الدين لفترة محدودة، من أجل تجنب تعرض الولايات المتحدة لإفلاسٍ تعجز معه عن الوفاء بالتزاماتها.

ومنح عرض السيناتور الجمهوري المخضرم الحزبين الجمهوري والديمقراطي فرصة أفضل للتوصل إلى اتفاق قبل موعد الثامن عشر من شهر أكتوبر الحالي، الذي قدرت وزير المالية جانيت يلين إفلاس الحكومة بحلوله.

التخلف عن السداد

وجاء التطور الأخير في القضية التي تكررت عدة مرات في السنوات الأخيرة، وفي ظل إدارات مختلفة، مع ارتفاع الدين العام الأميركي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد تشديد الرئيس الأميركي جو بايدن والزعماء الديمقراطيين في الكونجرس الضغط على الجمهوريين لتجديد رفع سقف الدين الأميركي بعد انتهائه مطلع الشهر الجاري.

واعتبر معظم الاقتصاديين أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، وقالت جانيت يلين الأسبوع الماضي: إن إفلاس الحكومة يعني توقفها عن توفير الموارد المطلوبة للإنفاق على قوات الجيش الأميركي، وسيمنع أو يعطل حصول نحو 15 مليون مسن على معاشاتهم، وسيحرم نحو 30 مليون أسرة أميركية من المساعدات المقدمة لهم ولأطفالهم، قبل أن تكرر تحذيرها مرة أخرى يوم الثلاثاء من «حدوث ركود كبير إذا حدث ذلك».



مراكمة الديون

ونشأ مفهوم سقف الدين في الولايات المتحدة مع ظهور الحاجة إلى مراكمة الديون خلال الحروب العالمية في القرن العشرين، بعد أن كانت هناك ضرورة للحصول على موافقة الكونجرس على كل قرض مع تحديد الغرض من الحصول عليه. ومنذ ظهور هذا السقف، تم رفع الحد الأقصى أو تعديله 98 مرة، وفقاً لبيانات «خدمة الأبحاث بالكونجرس». وتعاني الولايات المتحدة عجزاً دائماً في الموازنة، تم تبريره منذ عقود بكون الولايات المتحدة واحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في العالم، وهو ما يضمن لها توفير سيولة منخفضة التكلفة في أغلب الأوقات.