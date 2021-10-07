بن طوق: النموذج الاقتصادي الإماراتي يقوم على الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تقود اليوم جهوداً متواصلة مستلهمة من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، بهدف استكمال وتسريع مراحل التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام يواكب أحدث الاتجاهات المستقبلية في مختلف القطاعات، ويقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه في مقر وزارة الاقتصاد بدبي مع بورجي إكهولم الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إريكسون العالمية، حيث بحث الجانبان تطوير أوجه التعاون بين الوزارة والمجموعة العالمية الرائدة لدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، عبر تعزيز ممكنات اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي وقيادة منحى تنموي للابتكار يسهم في تطوير بيئة الأعمال في الدولة.

وأضاف معاليه أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة -تماشياً مع أهداف مئوية 2071- تركز على تعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في نمو الاقتصاد وتمكين التحول الرقمي في قطاع الأعمال واستقطاب المواهب والكفاءات والمشاريع الريادية، وتوفير بيئة أعمال منفتحة وجاذبة للاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة، وتحفيز الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الجديدة والواعدة لتعمل وتبدع وتنمو انطلاقاً من دولة الإمارات، مؤكداً معاليه أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز وتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص ومراكز الخبرة والشركات العالمية الرائدة وجميع المساهمين في هذه المجالات المستقبلية.

واتفق الجانبان على تطوير خطة تعاون مشترك تسهم من خلالها مجموعة إريكسون العالمية في دعم وتسريع استراتيجيات وخطط وزارة الاقتصاد في هذه المجالات المستقبلية الطموحة، وتوفير الممكنات والحوافز وأحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة التي تخدم أجندات الوزارة في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي.

من جانبه، قال بورجي إكهولم: إن مجموعة إريكسون العالمية لديها شراكة طويلة المدى مع دولة الإمارات وتعتز بمساهمتها في دعم جهود الدولة لتطوير بنيتها التكنولوجية، ولا سيما عبر شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والحلول الرقمية لقطاعات الأعمال.