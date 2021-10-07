ياس تتيح حجز باقات العطلات عبر «إكسبيديا» و«هوتل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، عن إتاحة الفرصة لزوارها والراغبين بقضاء إجازة مميزة، لحجز باقات العطلات التي توفرها الوجهة عبر موقعي السفر العالميين إكسبيديا دوت كوم، وهوتل دوت كوم، وذلك بفضل الشراكة الجديدة التي تم توقيعها بين «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال» - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس ومجموعة إكسبيديا العالمية.

يأتي هذا التعاون في الوقت الذي بدأت فيه إمارة أبوظبي في رفع القيود وتخفيف الإجراءات لدخول العاصمة لجميع المسافرين والزوار المطعّمين، ما يسمح لمحبي العطلات من الاستمتاع بكل ما تقدمه الوجهة الترفيهية الرائدة، والتي تشكل أحد أبرز وجهات العطلات حول العالم، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للسياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمملكة المتحدة وإسرائيل، لحجز باقات العطلات من جزيرة ياس من خلال موقعي اكسبيديا دوت كوم، وهوتل دوت كوم.

وتزخر جزيرة ياس بالمعالم الترفيهية العالمية المستوى، بما في ذلك المدن الترفيهية الثلاث، عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي» الذي حقق الرقم القياسي في موسوعة «جينيس» كأطول نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلّق داخلي في المنطقة، إلى جانب رياضة السيارات، وملعب الجولف الحائز جوائز، وخدمات الضيافة عالمية المستوى، لتقدم جزيرة ياس لضيوفها تجربة استثنائية لا تُنسى.