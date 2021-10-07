«تيرّا» في إكسبو.. صديق البيئة

دبي (الاتحاد)

«إكسبو 2020 دبي» يرسخ حرص الإمارات على حماية المناخ، ويعتبر منصة عالمية لإحداث التغيير، ومشاركة الحلول، واستكشاف الأفكار الجديدة التي تشجّع على العمل معاً من أجل حماية كوكب الأرض، ويجسد جناح الاستدامة أو «تيرّا»، وتعني الأرض بـ «اللاتينية» رؤية الدولة بشأن توحد العالم لحماية المناخ من التغيرات التي تهدد الأجيال الجديدة.

الجناح الذي صممته شركة «غريمشو أركيتكتس»، مطابق لمعايير المباني الخضراء الحاصلة على شهادة «لييد» البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ويستمد شكله الديناميكي من العمليات الطبيعية، مثل التمثيل الضوئي، وهو ما يخدم وظيفته، إذ يستخلص الطاقة من أشعة الشمس ويحصد الماء العذب من رطوبة الهواء، وتغطي سقفه 1055 لوحة شمسية، تنتج 4 جيجاوات في الساعة من الطاقة البديلة في السنة، وهو ما يكفي من الكهرباء لشحن 900 ألف هاتف محمول.‎