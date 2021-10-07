مالك سلطان آل مالك رئيساً لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»

دبي (الاتحاد) أعلن مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن انتخابه بالإجماع عضو مجلس الإدارة الحالي مالك سلطان راشد آل مالك رئيساً جديداً لمجلس إدارة الشركة خلفاً لمعالي محمد بن هادي الحسيني الذي تقدم باستقالته مؤخراً. كما تم تعيين عبد الله خليفة عبدالله حميد بالهول عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفريق العمل بأكمله في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لدعمهم المستمر طيلة فترة رئاستي لمجلس إدارة الشركة. لقد شكل العام الماضي دليلاً على قدرة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق النجاحات في أصعب الظروف. وقد كان من دواعي سروري العمل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وفخور للغاية بالإنجازات التي حققتها الشركة، وأنا واثق من أنها ستستمر في لعب دورها الحيوي كمسهم رئيس في دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الوطنية والارتقاء بجودة حياة سكانها تحت إشراف الأخ مالك سلطان آل مالك».

ويعتبر مالك سلطان آل مالك أحد أبرز الشخصيات وقادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشغل العديد من المناصب الاقتصادية والثقافية المهمة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم محفظتها أبرز مجمعات الأعمال في الإمارة بالإضافة إلى العديد من الوجهات والمجمعات السكنية. كما يشغل آل مالك منصب المدير العام لسلطة دبي للتطوير، التابعة لحكومة دبي، والتي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمواهب والأعمال. يشغل آل مالك أيضاً عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات في دولة الإمارات، بما فيها معهد دبي للتصميم والابتكار وكليات التقنية العليا ومكتبة محمد بن راشد.

وقال آل مالك: «تستمر دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الاقتصادية بما فيها سهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة وغيرهـا، وخلال السنوات الماضية أسهم قطاع الاتصالات بدور محوري في هذه الإنجازات، وسيكون للقطاع دور مهم أيضاً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المستقبلية للدولة. وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري للشركة على مواصلة ما قدمه معالي الحسيني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وترسيخ الثقافة المؤسسية التي تركز على الابتكار والكفاءة وتعزيز تجربة العملاء».