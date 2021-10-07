«الدار» تبيع وحدات «ذا ماغنولياز» في «ياس إيكرز»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية بيع جميع وحدات مشروع «ذا ماغنولياز»، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير «ياس إيكرز» في جزيرة ياس، ويأتي ذلك عقب الطلب القوي الذي شهدته الشركة على وحدات المراحل الثلاث الأولى ضمن مشروع «ياس إيكرز». بجانب اكتمال بيع وحدات المراحل الثلاث من المشروع المجاور «نويا» التابع لـ«الدار». وسجّلت مبيعات وحدات مشروع «ذا ماغنولياز»، الذي شمل 312 وحدة فسيحة من التاون هاوس والدوبلكس والفلل، أكثر من مليار درهم، مما أظهر الطلب القوي والمتواصل في سوق أبوظبي على وحدات المنازل ذات التصاميم والمواقع المتميّزة.

وتواصل الدار العقارية حالياً جهودها المبذولة للانتهاء من المرحلة التالية «ْذا دالياز» من مشروع «ياس إيكرز» التي ستضم 120 وحدة جديدة من المقرر طرحها في السوق قبل نهاية العام 2021.

تكتسب إمارة أبوظبي زخماً كبيراً ومتزايداً بوصفها وجهة دولية رائدة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل ما حققته من إنجازات نوعية وغير مسبوقة مثل حملة التطعيم الوطنية وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية الجديد وغير ذلك من البرامج الداعمة. وتواصل الدار العقارية جني ثمار جهودها الاستراتيجية المبذولة مع استحواذ مجموعة من المستثمرين الدوليين على 16% من مبيعات وحدات مشروع 'ذا ماغنولياز'. وقد شكّل المشترون من الوافدين والمستثمرين الأجانب 55% من إجمالي المشترين، بينما شكّل المواطنون 45%.

وتجدر الإشارة أن 78% من المشترين في «ذا ماغنولياز» استثمروا للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية. وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يعد مشروع ياس إيكرز أحد أكثر المجتمعات السكنية المرغوبة في إمارة أبوظبي، وهذا ما لمسناه في الطلب القوي على وحدات 'ذا ماغنولياز'. وتشكل وحدات المنازل، التي تتميز بمساحات فسيحة وتركز على مواكبة متطلبات نمط الحياة العصرية، فرصةً فريدة للمستثمرين وأصحاب المنازل ممن يتطلعون إلى الاستقرار والعيش في أبوظبي على الأجل الطويل». ومن المقرر بدء أعمال البناء والتشييد في الربع الأول 2022، حيث من المتوقع بدء عمليات تسليم الوحدات خلال الربع الثالث من 2024.