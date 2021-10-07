فنادق دبي تستقبل 3.23 مليون سائح خلال 8 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي) لامست الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي حاجز الـ 130 ألف غرفة وشقة فندقية، بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 127.77 ألف غرفة وشقة فندقية بنهاية أغسطس 2020، وبإجمالي 71 منشأة فندقية، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وأفادت البيانات الصادرة اليوم، بأن دبي استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 3.23 مليون سائح دولي أمضوا أكثر من 18.67 مليون ليلة فندقية، مقارنة مع 12.08 مليون ليلة خلال الفترة المقابلة من 2020، بنمو بلغ 54.5%، ليرتفع طول مدة إقامة النزلاء إلى 4.6 ليلة مقارنة مع 3.9 ليلة.

وأظهرت بيانات "سياحة دبي" نجاح القطاع الفندقي في مواصلة تسجيل مستويات إشغال مرتفعة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021، على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة"كوفيد-19"، حيث وصل متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى 61%، مرتفعاً من 51% في الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ متوسط سعر الغرف الفندقية المتاحة نحو 359 درهماً، بتراجع طفيف مقارنة مع 364 درهماً، بينما ارتفع العائد من الغرفة الفندقية إلى 218 درهماً، مقارنة مع 184 درهماً.

واستمرت الشقق الفندقية متوسطة المستوى في تسجيل أعلى الإشغالات الفندقية بنسبة 79%، وتليها الشقق الفندقية الفخمة بنسبة 72%، ثم الفنادق من فئات نجمة إلى 3 نجوم بنسبة 62%، ثم الفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 59%، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم بنسبة 53%.

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، أظهرت البيانات أن منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، استحوذت على الجزء الأكبر من زوار دبي بنسبة 19%، ثم أوروبا الغربية بنسبة 18%، ثم منطقة جنوب آسيا 17%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 14%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا بنسبة 10% لكل منهما والأميركيتان 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%.

وعلى صعيد تصنيف أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، حافظت الهند على المركز الأول بـ 435 ألف زائر، ثم روسيا بـ 236 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة التي ارتفعت مركزاً واحداً بـ 149 ألف زائر، ثم السعودية بـ 145 ألف زائر، ثم فرنسا بنحو 138 ألف زائر، ومصر 117 ألف زائر.

وارتفعت المملكة المتحدة من المركز 12 حتى نهاية يوليو إلى المركز السابع بـ 95 ألف زائر، ثم جاءت كازاخستان في المركز الثامن بـ 92 ألف زائر، ثم سلطنة عمان في المركز التاسع بـ 91 ألف زائر، وتراجعت أثيوبيا من المركز الثامن إلى المركز العاشر بـ 89 ألف زائر.