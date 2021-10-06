مكتوم بن محمد يترأس اجتماع لجنة الميزانية العامة

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي».

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة السنوات 2022 - 2026، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات الخمس المقبلة.

مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد خلال الاجتماع

كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية لعام 2022 والدورة الخمسية القادمة للسنوات 2022-2026 ، بالاستناد إلى تقديرات وتوقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها ومصروفاتها المستقبلية، وبناء على أولويات الإنفاق العام على البرامج التنموية. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجهت اللجنة وزارة المالية بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع ميزانية السنة المالية 2022 مع وضع تقديرات مفصّلة لمشروع دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، آخذة في اعتبارها البرامج والأهداف الاستراتيجية المعتمدة، والرامية بمجملها إلى دعم تحقيق المشاريع والخطط المرتبطة بالاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

واستعرض الاجتماع مجموعة من المواضيع في مقدمتها، الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2021 على ضوء الإيرادات والمصروفات الفعلية للجهات الاتحادية خلال الربع الثالث من السنة المالية الجارية، كما تم استعراض موضوع الإيرادات والتي أشارت إلى تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش أنشطة القطاعات الاقتصادية التنموية في دولة الإمارات من التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.