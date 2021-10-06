«كهرباء الإمارات»: استكمال مزاد شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أمس، عن الانتهاء من المزاد الأول من نوعه لشهادات الطاقة النظيفة (CECs) في أبوظبي بنجاح، بعد إطلاق السياسة التنظيمية لإصدار شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي.

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد أطلقت في وقت سابق من شهر أغسطس مخطط شهادات الطاقة النظيفة، والذي تضمن توفير شهادات للطاقة الناتجة من محطات الطاقة النووية للشراء في سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، لتمكين الشركات العاملة في أبوظبي من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتوفير آلية لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون. وتكمن أهمية شهادات الطاقة النظيفة في تمكين الشركات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها من التنافس على الصعيد العالمي مع نظرائها باستخدام شهادات معترف بها دولياً تؤكد إسهاماتهم في الحفاظ على البيئة. وتُعدّ شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئيسة المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المُسجِّل الوحيد ومشغل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة.

مبادرة جديدة

منذ إطلاق دائرة الطاقة للسياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة، باشرت شركة مياه وكهرباء الإمارات في التنسيق مع كبرى الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والعاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، لبدء عملية التسجيل للمشاركة في أول مزاد من نوعه لشهادات الطاقة النظيفة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يُعدُّ مخطط إصدار شهادات الطاقة النظيفة مبادرة جديدة من نوعها، ومثالاً حياً على جهود إمارة أبوظبي في إطلاق مبادرات طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لقد عكس تفاعل كبرى الشركات من عدة قطاعات في أبوظبي في المزاد الأول مستوى كبيراً من الاهتمام بهذه المبادرة الجديدة وأكد رغبة الشركات الكبرى في الإسهام في اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونتطلع قدماً للوصول إلى عدد أكبر من الشركات في السوق لتمكينها من تحقيق أهداف الاستدامة مع إطلاق المزاد الثاني في شهر ديسمبر 2021».تتبع السمات

تم تصميم هذه الشهادات من قبل دائرة الطاقة استناداً إلى «نظام تتبع السمات» الخاص بشهادات الطاقة المتجددة والمعترف به دولياً الذي طورته المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC). تُسهم شهادات الطاقة النظيفة في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الطاقة، وتوفير آلية توثيق معتمدة تُلبي الطلب المتزايد من قبل الشركات والأسر، للمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي وتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة.

يتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي بوحدات 1 ميجاوات في الساعة عند تلقي طلب من المسجل الوحيد. ويمكن لأي شخص شراء هذه الشهادات لضمان أن الكهرباء المستهلكة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أهداف الاستدامة

وقال فرانسوا برايس، مدير إدارة الوقود والشؤون التجارية في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «بينما نبدأ في تطوير مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، فإننا نشجع الشركات المهتمة بالبيئة، بمختلف أحجامها، على التواصل معنا للمشاركة في هذه المبادرة الهامة. ستلعب شهادات الطاقة النظيفة دوراً استراتيجياً مهماً في مساعدة الشركات على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها». ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم المزاد الثاني لشهادات الطاقة النظيفة في شهر ديسمبر 2021.