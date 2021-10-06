إتمام صفقة توحيد أعمال «أركان» و«حديد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة «أركان» لمواد البناء أمس، وبعد تصويت المساهمين بتاريخ 9 أغسطس 2021 واستكمال الحصول على جميع الموافقات التنظيمية، إتمام كافة الجوانب القانونية لصفقة توحيد أعمالها مع شركة الإمارات لصناعة الحديد.

ويمثل اكتمال توحيد الأعمال بين شركتي «أركان» و«حديد الإمارات» إنشاء أكبر منتِجٍ للحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات («المجموعة الموحدة») بإمكانات قوية وخطة استراتيجية طموحة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى قاعدة إيرادات متنوعة المصادر. ولأول مرة في تاريخ أسواق المال الإماراتية، سيتمكن المستثمرون من تداول أسهم شركة متخصصة بصناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات.

وتتمتع المجموعة الموحدة بإمكانات كبيرة تؤهلها من النمو والتوسع وإيجاد فرص تجارية جديدة وتعزيز دور الشركات الصناعية الوطنية ومساهمتها في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وبموجب البنود الأساسية للصفقة، أصدرت «أركان» لصالح «صناعات» سندات قابلة للتحويل، تم تحويلها إلى 5.1 مليار سهم عادي في «أركان».