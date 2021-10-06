«مايكروسوفت» تطلق «ويندوز 11» رسمياً

دبي (الاتحاد) أعلنت مايكروسوفت أن نظام التشغيل Windows 11، المصمم لبيئة العمل الهجينة أصبح متاحاً الآن للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

وتم تحميل نظام Windows 11'' " مُسبقًا في أجهزة كمبيوتر محددة من خلال ترقية نظام التشغيل السابق ''Windows 10''، ليأتي النظام الجديد بميزات عديدة تعزز من الإنتاجية والابتكار والرفاهية عبر بيئات العمل الهجينة ، وذلك من خلال السماح لمستخدميه بتحقيق التوازن بين الإنتاجية والرفاهية.

ويأتي نظام ''Windows 11'' الجديد في تصميم يواكب متطلبات مستقبل بيئة العمل الهجينة، ويتماشى أيضاً مع احتياجات الوضع الجديد ، حيث يتسم في كونه آمن وبسيط بالنسبة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات سواء من ناحية عملية الاعتماد أو الإدارة. كما يعد نظام التشغيل الجديد قوي من حيث السرعة والكفاءة والتجارب المحسّنة ، سواء كان ذلك من خلال ميزات دعم خاصية اللمس أو القلم الرقمي أو الإدخال الصوتي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مايكروسوفت بتضمين خيارات إمكانية الوصول لأدوات جديدة تم تصميمها بواسطة أصحاب الهمم ومن أجلهم ، فضلاً عن توفير ميزات متعددة تتيح طرقًا أكثر فاعلية لانجاز مجموعة من الوظائف في آن واحد، وذلك عن طريق القدرة على تحسين مساحة الشاشة وتنظيم التطبيقات والنوافذ بشكل أفضل من خلال تجميعها معًا باستخدام قدرات وامكانات كل من Snap Layouts وSnap Groups و Desktops".

وقال محمد عارف رئيس مجموعة أعمال شؤون الأمان والعمل الحديث لدى مايكروسوفت الإمارات "على الرغم من أن بيئة العمل الهجينة تشكل المستقبل حالياً ، إلا أنها تجلب معها في ذات الوقت تحدياتها الخاصة. ومن هذا المنطلق وصل Windows 11 الآن لتقديم تجربة شاملة وسهلة وملهمة تساعد الجميع على تحقيق انجازات أكثر من أي وقت مضى ، حيث ستتيح الأدوات التي يوفرها النظام الجديد إمكانية العمل من أي مكان بطريقة تحاكي تواجدك فعلياً داخل غرفة اجتماعات مع زملائك، كما تضمن هذه الأدوات لجميع المستخدمين ممارسة العمل والشعور بالراحة والترفيه مع الحفاظ التام على مستوى الإنتاجية ، كل هذه الميزات جعلت من Windows 11 الشريك الأمثل لمواكبة متغيرات الوضع الجديد".