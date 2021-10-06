تعاون بين «الإمارات» و«إيكاو» لتقديم برامج تعليمية وتدريبية

دبي (الاتحاد)

وقعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، للتعاون في بناء القدرات من خلال توفير برامج دبلوم تقدمها الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جامعة إديث كوان، وتحظى باعتراف الإيكاو.

وسوف تُستهل الشراكة بين الجانبين ببرنامج دبلوم المناولة الأرضية، وتتسع مستقبلاً لتشمل برامج أخرى معتمدة من الإيكاو. ويحصل المتخصصون في مجال الطيران، الذين يكملون برنامج دبلوم المناولة الأرضية، المقدم من الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جامعة إديث كوان الأسترالية على دبلوم جامعي ومعترف به من الإيكاو.

وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وخوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لأمن الطيران المدني 2021 بدبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ملتزمة بتوفير البرامج التعليمية التي تلبي أعلى المعايير الدولية. وسوف توفر الشراكة الجديدة مع المنظمة الدولية للطيران المدني منصة لبرامج الدبلوم تُقيّم وفقاً لأطر العمل المعتمدة دولياً، ما يساعد على تعزيز القدرات في صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة».

أحمد بن سعيد

وقال أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني خوان كارلوس سالازار: «مع مضي صناعة الطيران العالمية قُدُماً على درب الانتعاش، فإن بإمكاننا من خلال التعليم ضمان وجود قوى عاملة ماهرة ومستدامة قادرة على التكيف ومواجهة تحديات الصناعة التي تتطور سريعاً. وتعد الاتفاقية الجديدة مع مجموعة الإمارات مثالاً ممتازاً على الأساليب المبتكرة لبناء القدرات التي تستكشفها الإيكاو وتنفذها بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة».

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات: «توفر الشراكة مع المنظمة الدولية للطيران المدني قيمةً مضافة كبيرةً للعاملين في أمن الطيران الذين لن تقتصر استفادتهم على نيل تعليم من الدرجة الأولى من برنامج الدبلوم فحسب، لكن سيكون لديهم حافزٌ إضافيٌ للاعتماد من الإيكاو أيضاً».

وسوف تعمل الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات والمنظمة الدولية للطيران المدني في إطار الشراكة على تطوير وتقديم دورات تدريبية وأكاديمية أخرى، في إطار برنامج «إيكاو ترينير بلاس ICAO TRAINER PLUS». وسوف يحدد الطرفان أيضاً الاحتياجات التدريبية وكيفية الاستخدام الفعال لموارد التدريب القائمة، بالإضافة إلى تطوير مواد الدورة التدريبية الجديدة ودمج التقنيات الجديدة وتقييم فعالية استخدام منهجيات التقييم بعد التدريب.

ويقدم برنامج دبلوم المناولة الأرضية، الذي توفره الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جامعة إديث كوان، موضوعات تركز على عمليات وإدارة المناولة الأرضية، وقضايا الطيران المعاصرة، وحماية صناعة الطيران، ولوجستيات الطيران، وخدمات مناولة الركاب. ويتضمن البرنامج أيضاً أساسيات ساحة المناولة الأرضية والأمتعة والتحميل والأمن وتحميل الوجبات والعمالة والمعدات، بالإضافة إلى تطوير مهارات الإدارة العملية.