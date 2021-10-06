خطة عمل لتعزيز تنافسية الإمارات في الخدمات اللوجستية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن القطاع اللوجستي يُمثل محركاً رئيساً لتجارة الدولة وركيزة أساسية من ركائز تنوع الاقتصاد الوطني، وقد أثبتت دولة الإمارات إمكانات عالية في هذا القطاع ونجحت في ترسيخ مكانتها كأحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية إقليمياً وأيضاً على الصعيد العالمي.

وأضاف أنه اليوم في ظل التغييرات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي أثرت بدورها على حركة التجارة الدولية، أصبح هناك ضرورة لإعادة تصميم منظومة سلاسل الإمداد والتوريد، بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة، لتكون أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات النمو مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه في مقر وزارة الاقتصاد بدبي – بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية - مع سكوت برايس رئيس شركة «UPS» العالمية.

وبحث الجانبان مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية والتغييرات التي طرأت على هذا القطاع الحيوي والاتجاهات العالمية نحو إعادة تصميم منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات في هذه المنظومة الجديدة بالاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير أوجه التعاون فيما بين الوزارة والشركة.