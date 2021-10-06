%40 ارتفاع تراخيص الشركات الجديدة في «جافزا»

دبي (الاتحاد)

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نمواً قوياً في عدد الشركات الجديدة التي تم ترخيصها بنحو 40% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 8700 شركة. ومن بين القطاعات التي شهدت أكبر نسبة زيادة في عدد الشركات الجديدة، قطاع الآلات والمعدات بنسبة 188%، وقطاع المركبات والنقل بنسبة 100%، وقطاع تجارة التجزئة والتجارة العامة بنسبة 78%.

وكمحرك رئيس للنمو في اقتصاد دبي، تعد جافزا أكبر منصة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23.9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وشهدت المنطقة الحرة ارتفاعاً في إجمالي حجم التجارة من 99.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 104.2 مليار دولار في 2020، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. وتوضح الأرقام أن مساهمة جافزا في تجارة دبي الإجمالية بلغت 32%.

تحفيز النمو الاقتصادي

من أهم العوامل التي أسهمت في استقطاب المنطقة الحرة للعديد من الشركات العالمية، موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي، الميناء الأكبر في المنطقة، وشبكة الربط متعددة الأنماط، براً وبحراً وجواً الذي توفره، إضافة إلى قربها من مطار آل مكتوم الدولي، وخط سكك الاتحاد للقطارات، فضلاً عن الطرق السريعة التي تربطها بمختلف مدن ودول المنطقة. وقد أسهمت الخدمات المتكاملة التي توفرها جافزا لأن تكون الوجهة المفضلة لتأسيس المقار الإقليمية للشركات. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت القدرات والإمكانات المشتركة لميناء جبل علي وجافزا مجتمعة، وتعاونهما مع إكسبو 2020 دبي في زيادة حجم الأعمال التجارية، حيث تم نقل جميع الشحنات الخاصة بإكسبو إلى دبي عبر ميناء جبل علي والتعامل معها بسرعة وأمان.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام – دي بي ورلد الإمارات وجافزا: «تلعب جافزا دوراً محورياً في قيادة قطاع التجارة في دبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والخدمات اللوجستية، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى النهج الاستباقي، والسياسات المبتكرة، وحُزم التحفيز التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة».