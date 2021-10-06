تصاميم إماراتية تمزج بين التراث والمعاصرة في «الساعات والمجوهرات»

الشارقة (الاتحاد)

تشهد فعاليات النسخة الـ 48 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز «إكسبو الشارقة»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة 14 مصممة جواهر إماراتية، حيث يعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية.

وعرضت المصممات الإماراتيات، تصاميمهن الحرفية وإبداعاتهن الفنية التي مزجت بين التراث الإماراتي والتصاميم العصرية العالمية، والتي ترصّع الكثير منها بالألماس والأحجار الكريمة، ضمن منصة «صاغة الإماراتيين للذهب» التي تخصصها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض، ضمن جهودها المستمرة في دعم رواد الأعمال ومشاريع الشباب والترويج لها في المعارض كافة.

إبداعاتٍ فريدة

وأشار عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الحضور القوي والتنافسي الذي سجلته الشركات الإماراتية جنباً إلى جنب مع العارضين العالميين، وما يقدمه المصممون والمصممات الإماراتيون من إبداعاتٍ فريدة، يعكس مستوى تطور وتقدم صناعة الذهب والمجوهرات محلياً، ويؤكد أهمية هذا الحدث في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال المحليين لعرض منتجاتهم والاطلاع على خبرات وتجارب المشاركين، منوهاً بأن منصة «صاغة الإماراتيين» التي أطلقتها «الغرفة» منذ سنوات عدة تمثل تجسيداً حقيقياً لالتزامها بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لها، بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المنصة استطاعت أن تسهم في جذب رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المواهب إلى قطاع تجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات للعمل على تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال، من خلال ابتكار العلامات التجارية القادرة على المنافسة في سوق يحقق عوائد مالية مجزية.

من جانبه، أشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» إلى أن معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» يمثل منصة مهمة لدعم العارضين والمصممين والمصممات الإماراتيين وكافة العاملين في هذا القطاع، سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة، حيث يعود هذا الحدث بالفائدة على العارضين الإماراتيين، إذ يمنحهم مساحة للظهور والتميز بعلاماتهم التجارية وتصاميمهم اليدوية الصنع، بالإضافة إلى المحفزات التي يقدمها المعرض لدعم الشركات من خلال تقديم العروض والجوائز والتي تسهم بشكل كبير في تحفيز الجمهور على الإقبال وزيارة المعرض، وبالتالي تعريف شريحة واسعة من الجمهور على مشغولات وتصاميم المصممين الإماراتيين، مشيراً إلى أن منصة «صاغة الإماراتيين» تألقت بعرض متميز لأرقى تصاميم الذهب والمجوهرات والتي قدمها رواد الأعمال الإماراتيين المهتمين بمجال صناعة الذهب، ما مكّن المنصة من استقطاب عدد كبير من الزوار.

منصة لدعم المواهب

أشارت منى السويدي، مسؤولة منصة صاغة الإماراتيين للذهب، إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشكل فرصة حقيقية أمام رواد الأعمال والمصممين للتعرف على متطلبات السوق المحلية والعالمية، والاطلاع على آخر الصيحات العالمية في هذا القطاع، وتبادل الخبرات مع مصممين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذه السنة السابعة على التوالي لمشاركة المنصة في هذا الحدث، وشهدت هذا العام زيادة في عدد المصممين المشاركين ما يعكس أهميتها وتمكنها من تحقيق مستهدفاته في دعم الشباب والشابات الراغبين في الدخول والتوسع في عالم تصميم وصناعة الذهب.

وأوضحت السويدي أن المنصة تشهد هذا العام تقديم سلسلة من الورش التعريفية والتي تم طرحها لأول مرة، ومن أبرزها ورشة «فن تصميم المجوهرات والصاغة»، ورشة «فن نشر المعادن» ورشة «الحفر الكهروكيميائي على المعادن».