محمد جعفر.. أول مهندس مواطن يحصل على رخصة تخليص وتسليم الطائرات

رشا طبيلة (أبوظبي)

أصبح محمد جعفر، أول مهندس إماراتي يحصل على العديد من الشهادات والرخص في «الاتحاد الهندسية»، آخرها رخصة تخليص وتسليم الطائرات، من خلال شهادة تخليص فحص الفئة C التي أصبح من خلالها مديراً لمشاريع الصيانة، ليكون مسؤولاً عن تسليم الطائرات لعملائها بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

فتلك الشهادة تعطي محمد، عند انتهاء الفحص وقبل إعادة الطائرة لعملائها، مهام التوقيع على أن المهام تم إنجازها، واتباع جميع اللوائح، وتنفيذ جميع الأعمال الضرورية على أعلى مستوى من المعايير، حيث يُعد محمد أصغر وأول مهندس إماراتي في «الاتحاد الهندسية» يحصل على هذه الرخصة.

وقال جعفر لـ«الاتحاد»: «بدأت مسيرتي المهنية في عام 2010 عندها انضممت لـ(الاتحاد للطيران) من خلال برنامج المهندسين الخريجين، وضمن البرنامج التحقت بكلية التقنية العليا بتخصص هندسة طائرات وحصلت على درجة الدبلوم لمدة 3 سنوات».

ويضيف محمد، الحاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الإدارة الهندسية: «نجحت بتفوق في الكلية، بعد ذلك خضعت لتدريب داخلي وعملي في (الاتحاد الهندسية) لمدة سنتين، وكان أمراً صعباً ومليئاً بالتحديات، ولكنني نجحت في فترة التدريب العملي، لأحصل بعدها على رخصة الهندسية المبدئية والأساسية قبل أن يتم استدعائي للخدمة الوطنية في 2015».

وأضاف: «بعد الانتهاء من الخدمة الوطنية في 2017، وبعد حصولي على هذه الرخصة الأساسية، عدت لـ(الاتحاد الهندسية)، وخضعت لبرنامج تدريبي على طائرة (إيرباص 320) لمدة شهرين ونصف الشهر، حيث تدربت على الطائرة وحصلت على معلومات تفصيلية عنها وخضعت لامتحانات مكثفة، ثم خضعت لتدريب عملي على الطائرة لمدة 4 أشهر، ثم خضعت لاختبارات عدة وتم تقديمها إلى لجنة مكونة من فريق الجودة والأداء والفريق التقني، حيث يقومون باستجواب المتقدم في جميع مجالات المعرفة».

وأوضح أنه «في مطلع عام 2018 حصلت على شهادة هندسة هذا الطراز من الطائرات ولم يكن يتجاوز عمري 28 عاماً، بعدها عملت مهندس طائرة (إيرباص 320) لمدة 8 أشهر».

ويشير جعفر إلى أن رغبته في خوض تحدٍّ أكبر كانت وراء قراره بالانضمام للتدريب على طائرة «بوينج 777» التي تُعد من أنجح الطائرات الموجودة حالياً، مؤكداً أنه خاض التدريب على تلك الطائرة لمدة شهرين ونصف الشهر، بعدها تم اختباره من قبل اللجنة مرة أخرى ليحصل على شهادة من المستوى الثالث لهندسة هذا الطراز من الطائرات في عام 2019.

وكان جعفر من ضمن الفريق الذي عمل خلال فترة «الجائحة» بشكل مكثف، حيث قال عن تجربته: «مع انتشار الوباء في بداية عام 2020، كان العمل خلال (الجائحة) صعباً للغاية، حيث كنا نأتي إلى المكتب يومياً بعد أن توقف كثير من الطائرات عن التحليق خلال بدء (الجائحة)».

وأضاف: «طموحي لم يتوقف بعد، فالحصول على شهادة هندسة طائرة «بوينج 787» (دريملاينر) تحدٍّ جديد لي، حيث إنها تختلف عن الطائرات الأخرى من حيث تقنياتها الجديدة».

وقبل نحو أسبوعين، حصل المهندس محمد جعفر على منصب مدير لمشاريع الصيانة بعدما حصد شهادة تخليص فحص الفئة C، ليكون أصغر وأول مهندس إماراتي في «الاتحاد الهندسية» يحصل على هذه الرخصة.

ويقول: «يأتي هذا الدور مع الكثير من المسؤولية، حيث إن الطائرة ستعود إلى الخدمة بشكل أساسي، وتحتاج إلى التأكد من أن كل شيء يعمل بنسبة 100%، وضمان الجودة والتي تُعد في قمة الأولويات لضمان سلامة الطيران، إضافة إلى التسليم في الوقت المحدد».

ويُعد فحص الفئة (C) أساس صيانة الطائرات، حيث يتم إجراء هذا الفحص على الطائرات كل عامين، وعادة ما يستغرق حوالي أسابيع إلى أشهر لإكماله، ويشمل الفحص معظم مكونات وأنظمة الطائرة، ويتعين على المهندس القيام بسلسلة من المهام المعقدة لاستكمال مهمة الفحص.