موانئ أبوظبي و«آرورا50» تتعاونان لتمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع «آرورا50»، تهدف المؤسستان من خلالها إلى خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتكاملاً من خلال برنامج «جلوو» المتخصص الذي يشكل آلية دعم وتشجيع مناسبة لتمكين الموظفات الإماراتيات في المجموعة من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهن.

وستقوم مؤسسة «آرورا50» بتشكيل لجنة لاختيار المشاركات في البرنامج وفقاً لمعايير رفيعة المستوى تتواءم مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي، كما سيتم توظيف أدوات تقييم من جهات خارجية بهدف وضع قوائم المشاركات الأجدر للالتحاق بالبرنامج. ويشتمل البرنامج على ورش عمل افتراضية وأخرى تتطلب حضوراً شخصياً، بالإضافة إلى كتيب حول البرنامج ومراجع متوافرة عبر شبكة الإنترنت، وأدوات تدريب عملي وحلقات بحث يتوجب على المشاركات إتمامها.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»: «يمثل تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي محطة مهمة في سياق جهودنا لتعزيز التنوع بين الجنسين وتحقيق الازدهار للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة. سنعمل من خلال برنامج «جلوو» على مساعدة المجموعة على تحديد المهارات الإماراتية النسائية، ورسم مسارات مهنية أكثر نجاحاً للموظفات الإماراتيات، وتعزيز كمّ المواهب المتواجدة ضمن صفوف النساء المؤهلات لشغل مناصب إدارية عليا وقيادية وعلى مستوى مجلس الإدارة».

من جانبه أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي على دعم مجموعة موانئ أبوظبي التام لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحفيز وتشجيع النساء الإماراتيات على أداء دور قيادي في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً في الدولة. وقال: «إننا ملتزمون بدعم القيادات النسائية، وسد الفجوة بين الجنسين في قطاع لطالما كان الرجال العنصر الأكثر حضوراً فيه».

وأضاف: «سنقوم من خلال رسم مسارات وظيفية شاملة للكوادر النسائية الإماراتية عبر منصة «جلوو»، بمواصلة تمكين موظفاتنا ودعم تنمية المهارات النسائية وتطويرها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».