«إس آند بي» تمنح «العين الأهلية» تصنيف A-

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الا ئتمانية مؤخراً عن منح تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A- مع نظرة مستقرة.

ويأتي منح شركة العين الأهلية هذا التصنيف في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته الشركة، وتركيزها على تحقيق قيمة أعلى للمساهمين.

وقامت وكالة موديز الدولية مؤخراً بتصنيف الشركة في الفئة A3 مع نظرة مستقرة. وتعكس هذه التصنيفات الإئتمانية الدولية مكانة شركة العين الأهلية للتأمين السوقية وعلامتها التجارية، كونها تعد رابع أكبر شركة تأمين في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الأقساط كما في نهاية عام 2020.

وتملك شركة العين الأهلية للتأمين الخبرة التقنية الجيدة في أعمال خطوط النفط والغاز، إلى جانب تعاونها مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية مما أكسبها ثقتها.