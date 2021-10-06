الاتحاد للشحن توسع حضورها في أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن توسيع حضورها ضمن قطاع الأدوية في أفريقيا عبر توقيع اتفاقية على مستوى الخدمة مع أسترال للطيران والخطوط الجوية الكينية، لتوفير حلول شحن جوي موثوقة وفعالة من حيث التكلفة في جميع أنحاء القارة.

تُشغّل أسترال للطيران أسطولاً من 14 طائرة شحن من مركزها في نيروبي وجوهانسبرغ، وتقدم خدماتها لشبكة من 15 وجهة أفريقية. ومن المقرر أن تستفيد الاتحاد للشحن من هذه الوجهات لزيادة توزيع اللقاحات في جميع أنحاء إفريقيا. ويأتي التعاون بين الاتحاد للشحن وأسترال للطيران نتيجة طبيعية لعضويتهما في الاتحاد الدولي للشحن الجوي وفارما.أيرو، الجهتان المسؤولتان عن إطلاق مبادرة صن ريز، وهو مشروع مشترك يوفر فرصة التعاون بين مزودي خدمات شحن الأدوية عبر مختلف القطاعات لإدارة الخدمات اللوجستية المعقدة لتوزيع اللقاحات.

وتشكل هذه الاتفاقية على مستوى الخدمة، أول اتفاقية بين عدة خطوط جوية لنقل الأدوية. وتضمن أن يلتزم شركاء الاتحاد للشحن بأحدث لوائح ومعايير ممارسات التوزيع الجيدة ولوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي التي تنظم نقل الأدوية، وأن يتم توحيد وتنفيذ العمليات وفق أعلى معايير الجودة، بدءاً من الحجز وصولاً لمناولة هذه السلع الحساسة. ورسمت الاتحاد للشحن خطوات ومسؤوليات هذه الاتفاقية لتسهيل النقل بين الشركتين، وتعزيز الشفافية، وضمان الاستخدام السليم والمشاركة الفاعلة للوثائق الخاصة بالأدوية، بما في ذلك دقة الملصقات والبيانات.