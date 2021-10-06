ارتفاع النظرة المستقبلية لمجموعة «جي إف إتش» إلى مستقرة

المنامة (الاتحاد)

رفعت «كابيتال إنتليجنس» النظرة المستقبلية لمجموعة «جي إف إتش المالية» إلى مستقرة، بتصنيف العملات الأجنبية طويل الأمد للمجموعة إلى (BB-) وتصنيف العملات الأجنبية قصير الأمد إلى (B).

ويعكس هذا التحسن السيولة الجيدة للمجموعة، إلى جانب محفظتها الكبيرة من الصكوك السيادية السائلة، ومصادر التمويل المتنوعة وحصتها المتزايدة من الأصول الأجنبية (غير البحرينية).

ويأتي تحسن تصنيفات المجموعة مدعوماً بتوسع ملف «جي إف إتش» لاستحقاق الديون عقب إصدارها صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات في عام 2020، وانخفاض مخاطر إعادة التمويل والقدرة الجيدة على خدمة الدين.