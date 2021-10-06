نوفاك: أسعار الغاز الحالية لا تعكس عوامل السوق

موسكو (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن أسعار الغاز الحالية لا تعكس العوامل الأساسية للسوق.

وأبلغ نوفاك اجتماعا للحكومة أن زيادة في صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أميركا اللاتينية، بين عوامل أخرى، أوجدت نقصا في الغاز في أوروبا.

وقال إنه قد تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق بشأن زيادات أسعار الغاز.

وأضاف أن إصدار شهادة بالمصادقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 قد يهدئ أسعار الغاز.