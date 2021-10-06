الأسهم الأوروبية تهبط بفعل مخاوف التضخم

لندن (رويترز) - هبطت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات السفر والترفيه في أسواق الأسهم الأوروبية بأكثر من 2.5 في المئة اليوم الأربعاء، لتقود انخفاضات في أرجاء القطاعات الرئيسية لسوق الأسهم الأوروبية في حين أدى صعود حاد في أسعار النفط والغاز إلى تصاعد المخاوف من أن التضخم سيقوض النمو الاقتصادي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا واحدا بالمئة، متخليا عن معظم المكاسب التي سجلها في جلسة الثلاثاء.

وسجلت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا مستويات قياسية مرتفعة اليوم وسط زيادات في الأسعار في أرجاء أوروبا.

وتؤثر أزمة طاقة عالمية ونقص في العمالة وقيود أخرى في سلاسل الإمداد على التعافي الاقتصادي العالمي بينما تدرس بنوك مركزية تخفيف التحفيز الضخم المرتبط بالجائحة. والمؤشر ستوكس 600 منخفض حوالي 5.5 بالمئة منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في أغسطس.

وهبط المؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن طلبات الشراء من المصانع في ألمانيا هبطت بأكثر من المتوقع في أغسطس بفعل تراجع الطلب من الخارج في أعقاب شهرين من مكاسب قوية.

وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية 0.2 بالمئة، لكنها كانت بين أصغر الخاسرين، بفعل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وسط صعود عوائد السندات الحكومية الأميركية والأوروبية وتسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات.