بورصة وول ستريت تزيد خسائرها

نيويورك (رويترز) - زادت بورصة وول ستريت من خسائرها عند الفتح، وهبط المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 بنحو 1% اليوم الأربعاء بعد أن فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من ارتفاع التضخم، في حين غذى مسح أظهر ارتفاعا قويا في الوظائف بالقطاع الخاص الشهر الماضي القلق من تقليص التحفيز النقدي في وقت أقرب من المتوقع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.71 نقطة بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 34198.96 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 26.15 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 4319.57 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.38 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 14289.45 نقطة.

