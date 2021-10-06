دراجي: تحالف أوروبي يناقش مشتريات مشتركة للطاقة

روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء إن المفوضية الأوروبية ستقدم قريبا خطة لأن تصبح المشتري المشترك للطاقة لكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأبلغ دراجي الصحفيين بعد اجتماع للاتحاد في سلوفينيا «ستتقدم المفوضية بمقترح لمناقشته في المجلس الأوروبي القادم».

وقال إنه يعتبر بناء كونسرتيوم (تحالف) يشمل أوروبا لتخزين الغاز خيارا إيجابيا، رغم أن هذا ليس قيد النقاش حتى الآن في التكتل المؤلف من 27 دولة.

وأضاف قائلا «ينبغي أن نكون مستعدين لزيادات في أسعار الطاقة لها عواقب على الاقتصاد».