أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها

لندن (رويترز) - هبطت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى في عدة سنوات فوق 83 دولارا للبرميل مع تعرضها لضغوط من تقرير لمعهد البترول الأميركي يظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات فنية تشير إلى أن الأسعار صعدت بخطى سريعة جدا.

وعند الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي منخفضة 1.7 بالمئة عند 81.12 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمئة إلى 77.50 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.