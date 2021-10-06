وزير عراقي: النفط بين 75 و80 دولاراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين

لندن (رويترز) - قال وزير النفط العراقي إن سعر النفط بين 75 و80 دولارا للبرميل سعر عادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، مضيفا أن بلاده تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة.

تجاوزت أسعار النفط 83 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018، وسط مأزق عالمي في الطاقة وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك+» التمسك بزيادة الإنتاج بشكل طفيف الشهر المقبل.

وقال إحسان عبد الجبار في منتدى إنرجي إنتليجنس إن العراق يهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط بنحو مليوني برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بنهاية 2027.

وتستهدف الدولة العضو في أوبك أيضا زيادة طاقتها لتصدير الخام إلى ستة ملايين برميل يوميا بنهاية 2024 من أربعة ملايين برميل يوميا حاليا.

وأضاف أن المحادثات مع شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون كورب بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي حوالي 4.4 مليار برميل من الخام، قد تصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال إن شركة النفط الوطنية العراقية ستمتلك حصة لا تقل عن 40 بالمئة في الشراكة مع توتال إنرجيز بمشروع تطوره الشركة الفرنسية في البلاد.

ومن المقرر أن تبني توتال إنرجيز أربعة مشاريع للطاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق بقيمة 27 مليار دولار جرى توقيعه في بغداد الشهر الماضي.

