مؤشر نيكي الياباني يبلغ قاع 6 أسابيع

طوكيو (رويترز) - قلب المؤشر نيكي الياباني مساره اليوم الأربعاء ليغلق عند أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ في الصين وحصول رئيس الوزراء الجديد في البلاد على نسب تأييد متدنية.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.05 بالمئة ليغلق عند 27528.87 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس. وأغلق المؤشر، الذي صعد 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، على خسارة للجلسة الثامنة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1941.91 نقطة.

وقادت الخسائر أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل، إذ نزل سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر ملابس يونيكلو 3.1 بالمئة، وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.08 بالمئة، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.07 بالمئة.

أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يكافح من أجل إيجاد موطئ قدم لدى الناخبين بعد يومين فقط من تشكيل حكومته الجديدة. وأظهرت إحدى الصحف اليومية أن نسبة تأييده بلغت 45 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من إدارة سلفه يوشيهيدي سوجا عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي.