«النقد العربي» يقدم قرضاً جديداً للأردن بقيمة 63 مليون دولار

قدم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 63 مليون دولار بهدف توفير الموارد المالية، بما يدعم الوضع المالي للمملكة ويلبي احتياجاتها الطارئة. وقع القرض عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزير المالية وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

وقال الصندوق في هذا الصدد إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية على توفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، عبر استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر للأردن لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة.