مؤتمر «مستقبل النظام المالي» يرسم ملامح القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، الذي يستضيفه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يومي 13 و14 أكتوبر 2021، مشاركة نخبة مميزة من محافظي البنوك المركزية وشخصيات رائدة في القطاع المالي، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على مدى يومين إلى تعزيز مفهوم شعار اكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من خلال تبادل المعرفة حول الموضوعات التي تشكل مستقبل النظام المالي.

وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «نهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات على الإطلاق الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي والذي يعد إنجازاً عظيماً تتوج بها مسيرة 50 عاماً من تاريخها وانطلاقاً نحو الخمسين عاماً القادمة، فاستضافة دبي لإكسبو عقب الظروف الاستثنائية في عام 2020 هي ثمرة جهود متواصلة وترجمة فعلية بأن الإمارات لا تعرف المستحيل.»

وأضاف معاليه: «إن ما يشهده العالم اليوم يتطلب جهداً متكاملاً عبر مختلف القطاعات، ولا يمكننا أن نحقق هدفنا المشترك بتعزيز القطاع المالي العالمي إلا من خلال دمج وتوحيد معارفنا وخبراتنا. ويسعدنا أن نرحب بنظرائنا وبالخبراء من جميع أنحاء العالم».