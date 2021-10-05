أحمد بن سعيد: الاستدامة متأصلة في كل ما نفعله

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أن الاستدامة متأصلة في كل ما تفعله دولة الإمارات، بدءاً من المباني والإنشاءات ووصولاً إلى إرث دائم بعد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وقال سموه، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إن «الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جعلت من دبي منصة رائدة لاستضافة وتنظيم المعارض والفعاليات الكبرى، مؤكداً أن معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية نجح في ترسيخ مكانته كأحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة، ويعكس جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ونجاحها في تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن تنظيم المعرض هذا العام في إكسبو 2020 دبي يأتي ليسلط الضوء على أهمية الاستدامة التي تضعها دولة الإمارات ضمن أهم أولوياتها وينسجم مع سعي دبي ودولة الإمارات إلى تقديم نسخة من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق.

وشارك في افتتاح معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدد من المسؤولين.

ويقام معرض (ويتيكس) تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، و61 مؤسسة راعية، و10 أجنحة دول، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي.

فرصة استثنائية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إن معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يوفر فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوار ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من أسرع الدول تعافياً من الجائحة.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه معالي سعيد محمد الطاير، وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض وأجنحة الدول المشاركة، وجناح هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة مثل سيمنس للطاقة، وأكوا باور، وإينوك، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمدينة المستدامة في دبي، ودوكاب.

1200 شركة من 55 دولة تشارك في المعرض (تصوير: أشرف العمرة)

20 جلسة نقاشية خلال اليوم الثاني

تشهد فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، تنظيم 20 جلسة وندوة نقاشية خلال اليوم الثاني من الحدث وتركز الجلسات على البنية التحتية المستدامة والمدن الذكية.

الطاير: %46 من استثمارات الهيئة للقطاع الخاص

توجه هيئة كهرباء ومياه دبي، نسبة %46 من استثماراتها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى القطاع الخاص، فيما توجه النسبة الباقية (%54) للبنية التحتية وشبكات الكهرباء الذكية، حسب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، والذي أكد في تصريحات صحفية خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، أن الهيئة لديها استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى خمسة أعوام، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة.

وذكر الطاير، تعقيباً على سؤال لـ «الاتحاد» عن مشاركة الهيئة في (ويتيكس) أن الهيئة تركز على كفاءة الطاقة، بمعنى الاستفادة من تنافس الشركات العالمية على تطوير صناعة ألواح الطاقة الشمسية بحيث تزداد كفاءتها في توليد الطاقة، مدللاً على التطور والتقدم الذي شهدته الصناعة باستخدام 2 كيلو متر مربع لكل ميجاوات ينتج في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية قبل 10 سنوات، والآن يتم استخدام كيلو متر مربع واحد لإنتاج نفس القدر من الطاقة، ما يعني زيادة كفاءة الطاقة من %10 إلى %20 خلال تلك المدة.

وشرح الطاير، كيفية تحقيق ذلك، فقال إن ألواح الطاقة الشمسية كانت في الماضي ثابتة والآن أصبحت الألواح أكثر ذكاء.