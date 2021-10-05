الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع استراليا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، معالي دان تيهان وزير التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، يرافقه وفد يضم هايدي فينامور سفيرة استراليا لدى الدولة، وإيان هاليداي القنصل العام الأسترالي في دبي. ورحب معالي الصايغ - خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - بمعالي تيهان والوفد المرافق، مؤكداً على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للعلاقات مع أستراليا، والتي تقوم على التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.

من جهته أشاد الجانب الأسترالي بالجهود الاستثنائية لدولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية للترحيب بالزوار وإنجاح فعاليات أجنحة الدول المشاركة، ومن ضمنها الجناح الأسترالي. وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام 2016 إلى 2020 نحو 15.7 مليار دولار أميركي.