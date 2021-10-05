الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال الكويتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، تمتد إلى ما يزيد على 6 عقود، وتزداد قوة وتكتسب المزيد من العمق والرسوخ في شقها الخليجي الأخوي، وتتجلى متانة ونمواً في كل أوجه التعاون، لاسيما في شقها الاقتصادي والتجاري المشترك.

جاء ذلك خلال زيارته لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة في لقاء الأعمال مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقطاع الأعمال الكويتي، بمشاركة وفد من دائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب تنمية الصناعة.

وأعرب المزروعي عن سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة والتي تكللت بالنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة.