مذكرة لطرح شركات «أبوظبي العالمي» في الأسواق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات سوق أبوظبي العالمي في الدولة، وذلك بهدف تمكين شركات المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة.

وقع المذكرة د.مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل بالسوق.

وقالت د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة: «تأتي المذكرة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر. م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، للسماح للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بطرح وإدراج أسهمها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالاً لأحكام مواد نظام الطرح التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقاً للأنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

وأضافت: «نتوقع أن يسهم تطبيق المذكرة في توفير المزيد من الاكتتابات في سوق الأوراق المالية بالدولة، بما يعطي مزيداً من الزخم للسوق، ويطرح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية».

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «تشكل المذكرة خطوة مهمة كون السوق المالي لإمارة أبوظبي والدولة يشهد نموا وتوسعا مستمرين، لذلك فإن تعزيز التعاون في المجال الإشرافي والتنظيمي سيسهم بالتأكيد في زيادة ثقة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال».

ووفقاً لبنود المذكرة، يتمثل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين في الإشراف والرقابة على عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة ومتطلبات الافصاح ذات العلاقة بهما، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بعمليات إصدار وطرح أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في أسواق الدولة ومتطلبات الإفصاح المستمر والحوكمة.

ويتعاون الجانبان كذلك في الرقابة على تداولات وملكيات أسهم شركات المنطقة الحرة المدرجة في السوق، والإشراف والرقـابة على الأسواق، وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة الالتزام بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك المساعـدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد التداولات التي تتم بناء على معلومات داخلية وكذلك حالات التلاعب في السوق وغيرها من حالات الاحتيال في تعاملات الأوراق المالية، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها