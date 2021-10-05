منى المري تفتتح «بيوتي وورلد ميدل إيست»

دبي (الاتحاد)

أكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن النشاط القوي الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، يواكب النمو السريع لباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بفضل الإجراءات السريعة والحاسمة التي تبنتها حكومتها في مواجهة الوضع الاستثنائي العالمي الذي تجاوزته بنجاح باتباع استراتيجية عمل واضحة تضافرت فيها الجهود وآتت ثمارها في وقت قياسي لتكون دبي من أوائل مدن العالم التي تستأنف أنشطة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة بسرعة وكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن النمو في مجال المعارض والمؤتمرات يواكب النمو القياسي لقطاع التجارة الخارجية في دبي، ما يبرز مكانة دبي كبوابة العبور الرئيسة أمام كبريات الشركات العالمية للدخول إلى أسواق المنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية عالمية المستوى التي توفرها دبي وخدماتها اللوجستية فائقة الكفاءة .

جاء ذلك خلال افتتاحها أعمال الدورة الخامسة والعشرين من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والعافية، بحضور ومشاركة جهات عارضة من 52 دولة تحت شعار «إعادة التفكير والابتكار والاكتشاف» الذي يستمر لغاية السابع من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.