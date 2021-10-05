«سوق أبوظبي» يدعم جهود التوعية المالية مع بورصات العالم

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، مريم د.بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وممثلين عن الهيئة، في إطار احتفالية قرع الجرس إيذاناً بانطلاق فعالية «أسبوع المستثمر العالمي»، الحملة العالمية التي تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والارتقاء بممارسات حماية حقوق المستثمرين.

وقام السوق بقرع جرس الافتتاح أمس، بجانب أعضاء آخرين في «الاتحاد العالمي للبورصات».

وينضم سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 78 بورصة في مختلف أنحاء العالم تشارك في هذه الحملة التي تقودها «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية»، عبر تنظيم أنشطة وفعاليات توعوية تستمر لمدة أسبوع كامل.

وتمثل فعالية قرع الجرس إضافة جديدة إلى الجهود التي يبذلها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الوعي المالي بين أوساط المستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية في دولة الإمارات. فمنذ عام 2016، يعمل السوق عن كثب مع الطلاب والمعلمين للارتقاء بمستوى الثقافة المالية والاستثمارية في المنطقة عبر مجموعة من المبادرات المتنوعة، بدءاً من المسابقات وأنشطة محاكاة عمليات السوق، وصولاً إلى المنح البحثية والمحاضرات وورش العمل.

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «بينما نعمل على تنفيذ مهمتنا في جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودعم تحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارة، نواصل التزامنا بتسهيل وتمكين ممارسات الاستثمار المستدامة».

وأضاف الظاهري: «يمثل أسبوع المستثمر العالمي المنصة الأبرز عالمياً لتعزيز الوعي المالي وترسيخ ممارسات حماية المستثمرين، وهو فرصة مهمة للسوق للتعاون مع الجهات التنظيمية والبورصات المحلية في الدولة لضمان مواءمة البرامج الوطنية للتوعية المالية مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما يحمي مصالح المستثمرين ويضمن حقوقهم».