الإمارات وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران

دبي (الاتحاد)

وقّعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة في مجال تبادل الخبرات في شؤون أمن الطيران المدني والمعلومات وحمايتها.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الدولتين فيما يتعلق بإجراءات تبادل وحماية المعلومات ومواد أمن الطيران وكيفية تصنيفها والمحافظة على سريتها والتعامل معها، من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية لأمن الطيران المدني في المجالات الإدارية والتشغيلية والفنية.

وقّع الاتفاقية سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وروبرت كورتس وزير الطيران والملاحة البحرية والأمن البريطاني، بحضور خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو).

وقال السويدي: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي تتيح المزيد من التعاون والتنسيق في مجال أمن الطيران بين الإمارات والمملكة المتحدة»، والتي تعكس حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة وأمن الطيران والمحافظة على المراكز المتقدمة للدولة في تقييم منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».