«الاتحاد للطيران» تطـرح تذاكر رحلتها المستدامة للبيع

أبوظبي (الاتحاد)

دعت الاتحاد للطيران، ضيوفها لحجز تذاكرهم على متن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY20 المستدامة والمقرر مغادرتها من لندن هيثرو إلى أبوظبي يوم 23 أكتوبر، وذلك في إطار احتفالاتها بمرور عام آخر على إطلاق برنامج الاتحاد غرينلاينر.

ويعتمد برنامج الاتحاد غرينلاينر، الذي انطلق منذ عامين، على أسطول الاتحاد للطيران من طراز بيونغ 787 كحقل تجارب لتحسين العديد من جوانب الاستدامة بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في قطاع الطيران. وخلال شهر أكتوبر من عام 2019، قامت الاتحاد للطيران وبيونغ بتوقيع اتفاقية مهمة، تتعهدان من خلالها بالعمل معاً لإيجاد حلول مستدامة في مجال البحث والتطوير والرحلات التجارية المنتظمة. ومنذ عام 2019، تعاونت الشركتان في مجالات متنوعة شملت المنتجات على متن الطائرات، وإدارة المجال الجوي والوقود المستدام، وحتى الاعتماد على خبرات وكالة ناسا لبحث مستويات الضجيج الصادر عن الطائرات.