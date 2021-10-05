تشكيلات عالمية في مهرجان لولو عالم المأكولات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت متاجر لولو الموسم الثاني من مهرجان عالم المأكولات في جميع متاجرها في دولة الإمارات والذي يشمل 10 عناوين مختلفة من النكهات لإثارة شهية السكان الزوار من جميع الجنسيات، وستستمر العروض الترويجية حتى 13 أكتوبر. وتم افتتاح المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام بواسطة الممثل الهندي المعروف أسيف علي، والممثل الإماراتي حمزة حافظ، بحضور أجي كومار بي في، الرئيس الإقليمي للولو في أبوظبي ومنطقة الظفرة وعدد من كبار الضيوف في لولو هايبر ماركت الوحدة مول بأبوظبي. وتم الافتتاح في مدينة دبي بواسطة أحمد المري والممثل الشاب محمد الهاشمي، بحضور ثامبان كيه بي، المدير الإقليمي للولو هايبرماركت دبي. وتم ذلك في لولو هايبر ماركت سيلكون سنترال مول في دبي.

وسيستمتع المتسوقون بتشكيلات كبيرة من النكهات والمنتجات الغذائية طوال 10 أيام من تاريخ المهرجان، بداية من عروض المأكولات على الطريق والتي تشمل أشهى أطباق الشارع مثل الشاورما، وجبات الشات الهندية الخفيفة وغيرها الكثير. وعروض بيت الشواء تشمل الباربيكيو والأسياخ، عروض مهرجان البرياني، عروض داسي دابي لأفضل نكهات شمال الهند.