د. يحيى الشحي يكتب: دلالات صلبة

د. يحيى الشحي

توافقاً مع الملحمة العالمية التي تربط العقول بصنع المستقبل بشعارها الذي يمتد لآلاف السنين ويعبر عن نقطة التقاء الحضارات. هاهنا الإمارات العربية المتحدة تحتفل بضيوف معرض إكسبو العالمي. وهم في قلب مشهد فكري مثير للجدل ومذهل لإبداع أمة تحدت الصعوبات وبنت حاضرها ومستقبلها امتدادًا لماضيها ونبل قيمها.

جاء تقرير بيان خبراء صندوق النقد الدولي بتاريخ 30/9/2021 مشيداً بدور الدولة في الاستجابة المبكرة والسريعة للتصدي لانتشار الوباء العالمي، مع الثناء على تعافي الاقتصاد الوطني وظهور مجموعة من مؤشرات السوق التي تدعم مرحلة التعافي وتواكب انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020، والدور المحوري للسياسة النقدية والمالية الذي كان له أثره الصامد على الاقتصاد الوطني ودعم مسيرته التنموية.

وأشار البيان في فقرته الأخيرة إلى أن برنامج الإصلاح الإماراتي يتضمن في مرحلته المقبلة، الخمسين عاماً القادمة، إمكانية تحقيق فرص واعدة ومستويات نمو عالية واقتصاد متنوع. هنا، في تقديري، لم يكن البيان موفقاً جدًا لوصفه بوضوح ودقة على أنه «برنامج إصلاحات». لأن الحقيقة أن مساراتها ومبادراتها الوطنية وجاذبيتها ما هي إلا رؤى وخطط استراتيجية طموحة محتواها بناء مستقبل مشرق واعد معزز بالتنمية المستدامة وقاعدة اجتماعية واقتصادية وبيئية متينة.

ولذلك، هناك دلالات صلبة على أنها تقوم على أسس متأصلة في تراثها الثقافي، وإيمانها بمسؤولية الوطن والمواطن والمقيم، وارتباطه بالعالم الخارجي بمنهج مسؤول. فعندما بدأ الوباء وكان هناك اضطراب كامل في سلاسل التوريد العالمية (الأدوية والغذاء)، وثغرات بارزة في العلاقات الدولية. شهدنا موقفاً قيادياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، عندما قال: «لا تشلون هم»، وهو ما يشير بوضوح إلى تأمين الإمدادات الأساسية وتسخير قدرات الوطن في خدمة من هم عليها.

ناهيك عن أن المساعدات الإنسانية الإماراتية التي توغلت في أنحاء مختلفة من المعمورة بعيدة كل البعد عن العرق والعقيدة. ليس ذلك وحسب، فهي توظف طاقة مواردها لمواجهة الاختلالات في قوى السوق مثل مشروعها الوطني «نافس» من أجل تحقيق استدامتها على المدى البعيد ورفاهها الاقتصادي والاجتماعي. فهل هذه إصلاحات؟

لذا فهو برنامج تنموي في المقام الأول نابع عن طموح قيادة ووطن، وينطلق من تحقيق عناصر قوية تدعم توجهه نحو الاكتفاء الذاتي من الموارد الأساسية وتحقيق الامتيازات إبداعاً إنتاجاً واستهلاكاً في العلوم والمعرفة والصناعة والعالم الرقمي بجميع أبعاده. وشريك عالمي نشط في بناء عالم مترابط لبناء مستقبل أفضل. يُلهَم المبتكرون والمحترفون بأرضها منشأ الفرص والطموح.