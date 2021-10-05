عصر جديد للاتصال الرقمي.. «إكسبو دبي» مدينة ذكية للمستقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ترسم البنية التحتية الرقمية الأحدث عالمياً لـ«إكسبو 2020 دبي»، ملامح المدن الذكية في المستقبل التي تعزز تواصل المواطنين وحمايتهم وتحسن حياتهم، وتتمتع بأعلى مستويات المرونة والذكاء والسرعة في التعامل مع المتغيرات والطوارئ، وتوفر حلولاً مخصصة للجهات الحكومية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والمباني الذكية.

وأكدت شركة «سيسكو»، شريك الشبكات الرقمية الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أن موقع «إكسبو 2020 دبي» يمتلك أحدث التقنيات الرقمية التي تجعل منه الحدث الأكثر اتصالاً وتفاعلاً رقمياً بتاريخ معرض «إكسبو» العالمي.

2.5 مليون ساعة عمل

وأوضح مسؤولون في الشركة أن تقنيات وابتكارات «سيسكو» تساعد بتعزيز التجارب الرقمية في جميع أنحاء موقع معرض «إكسبو»، لافتين إلى أن فرق الشركة المختلفة أمضت أكثر من 2.5 مليون ساعة في تثبيت التقنيات والحلول اللازمة بموقع معرض «إكسبو 2020 دبي» في 30 مجالاً تقنياً مختلفاً.

وكشفت الشركة في مكاتبها بموقع «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن البيئة التفاعلية التي يتم تشغيلها رقمياً في مركز شركاء «إكسبو 2020» والمصممة لتوضيح قدرة الشبكات الذكية على توفير الإمكانات الجديدة لدعم مستقبل مستدام وشامل.

وتستمد بيئة «سيسكو» إلهامها من البساتين الطبيعية وأنظمتها الذكية التي تعمل تحت الأرض، والتي تتماشى مع موضوع معرض «إكسبو 2020 دبي» «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتبرز كيف يمكن للشبكات الذكية وبسيطة الاستخدام أن توفر اتصالاً أقوى وفرصاً كثيرة، وأن تدعم مستقبلاً شاملاً للجميع.

مستقبل رقمي مستدام

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في معرض «إكسبو 2020 دبي»: «شهدنا من خلال العمل والتعاون الوثيق مع (سيسكو) منذ عام 2018 الطبيعة التحويلية للتقنيات الرقمية لديها بشكل مباشر، مبدياً سعادته بالتجارب المقدمة في معرض (إكسبو 2020 دبي)، متوقعاً أن يشارك زوار (Cisco Grove) الحماس لبناء مستقبل رقمي مستدام».

150 مليون زيارة لتطبيق «إكسبو» الافتراضي

قال الرئيس التنفيذي للتقنية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إن «تطبيق (عالم إكسبو الافتراضي) Virtual Expo World حقق أكثر من 150 مليون زيارة في يوم افتتاح حفل الحدث العالمي الخميس الماضي».

وأشار الهاشمي إلى أن التطبيق المتوافر على الهواتف الذكية وعبر «الإنترنت» يوفر معلومات وافية بزاوية 360 درجة عن الأحداث اليومية في المعرض والأجنحة المشاركة، ما يمكّن زائر المعرض من تحقيق أقصى استفادة من وقته لدى زيارة المعرض.

الشبكات الذكية والمستقبل الرقمي

قال شكري عيد، المدير العام لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج، إن المستقبل الرقمي يتطلب استخدام الشبكات الذكية التي تتعلم وتتكيف وتحمي باستمرار، الأمر الذي ساهم في اختيار تقنيات «سيسكو» كأساس للاتصال الآمن في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح أن «Cisco Grove» أو «بستان سيسكو» في «إكسبو 2020 دبي» سيتيح لزواره التعرف على إمكانات شبكة «سيكسو» في تعزيز الاتصالات البشرية والرقمية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الحديث عن مدن المستقبل ليس جديداً، لكن التكنولوجيا المتسارعة تلعب دوراً مهماً في تطوير هذه المدن من خلال الحلول التي تجعل منها مدناً أذكى.

وأوضح شكري أن ما يشهده موقع «إكسبو 2020 دبي» اليوم من بنية تحتية رقمية هي الأحدث عالمياً لإدارة المباني والمناطق تؤهله لأن يصبح نموذجاً ملهماً في بناء وتصميم المدن الذكية في المستقبل، مشيراً إلى أن «سيسكو» تبحث الوجود في منطقة «إكسبو 2020 دبي» بعد انتهاء الحدث.

وأوضح، أن جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الميزات التنافسية للمدينة الذكية التي تتمتع بالمرونة في مواجهة التحديات والطوارئ المختلفة، مثل الأزمات الصحية وتغيرات الطقس، وتتفاعل مع المتغيرات بطريقة أذكي وأسرع من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة «سيسكو» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تُعدّ التقنيات الرقمية المحرك الرئيسي لتحقيق الفائدة الاجتماعية والاقتصادية وبناء مستقبل شامل للجميع»، مشيرة إلى أن Cisco Grove تعرض أفضل التقنيات التي ستحقق هذه الرؤية بشكل عملي، مشيرة إلى أن «سيسكو» ترحب بكونها شريكاً حقيقياً للتطور ودعم معرض «إكسبو 2020 دبي» ليكون منصة مثالية لبدء الحوارات الجديدة والتعاون وصياغة مستقبل أفضل.

عالم البيانات

ويتيح «Cisco Grove» لزواره في «إكسبو 2020 دبي»، استكشاف «عالم البيانات»، وهو عرض حديث وتجربة قائمة على «الهولوجرام»، حيث يستطيعون اختبار ثلاث تجارب تفاعلية والتفاعل مع الشبكة بزيارة مدينة الغد والاندماج مع تطبيقات تقينات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتفاعل مع فضاء السُّحُب المتعددة.

واحدة من ثلاث تجارب تفاعلية والتفاعل مع الشبكة لمعرف

مدينة الغد

تقدم تجربة مدينة الغد التي تعرضها «سيسكو» ضمن مركز الابتكار نظرة على المدن الذكية وتقنياتها الرقمية التي ستعزز تواصل المواطنين وحمايتهم، وستحسن حياتهم، وتتضمن حالات الاستخدام المعروضة حلولاً مخصصة للجهات الحكومية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والمباني الذكية.

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

تعرض هذه التجربة تطبيقات «سيسكو» لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في حل مشاكل العالم الحقيقي، مثل تحديد التهديدات الإلكترونية والتصدي لها وبناء الشبكات المستقلة التي تعالج نفسها، وتطوير حلول التعاون الذكية لمستقبل العمل الهجين.

فضاء السُّحُب المتعددة

يرمز إلى كمية البيانات المتصلة الهائلة التي تنتقل عبر الفضاء السحابي، حيث تستطيع استراتيجية السحابة الصحيحة توصيل أي جهاز بأي تطبيق وأي سحابة بأمان.

شبكة سلسة

قالت شركة سيسكو إنها عملت على بناء ركائز آمنة وذكية للاتصال بالاعتماد على شبكة معلوماتها القائمة على النوايا والأهداف التكنولوجية، وأوضحت أن هذه الشبكة تشكل العمود الفقري للبنية التحتية التكنولوجية في «إكسبو 2020 دبي»، حيث تعمل على الدمج بين العمليات في شبكة واحدة قائمة على بروتوكول «الإنترنت»، بما يوفر أساساً مثالياً لتجربة رقمية كاملة.

شبكات تتعلم وتتكيف

تمتاز الشبكة بقدرتها على التعلّم والتكيّف بشكلٍ متواصل، بالإضافة إلى توفير الحماية لضمان تجربة آمنة وسلسة للزوار وأجنحة الدول والموظفين على حدٍ سواء.

وتسهم الشبكة القائمة على النوايا والأهداف التكنولوجية في دعم أتمتة النقاط النهائية المُرتبطة بإنترنت الأشياء، فضلاً عن المُساعدة على عمليات التشغيل واكتساب تحليلات معمقة وواضحة حول أنظمة إدارة المباني وأنظمة الري وأدوات التحكم بوحدات الإضاءة.

إدارة بروتوكول «الإنترنت»

وقع الاختيار على شركة سيسكو، خلال وقت سابق من العام الجاري، لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول «الإنترنت» بالكامل خلال حدث «إكسبو 2020 دبي»؛ نظراً للثقة التي تتمتع بها حلول الشركة. وسيشمل ذلك تقديم خدمات الشبكة بشكلٍ شامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، ومركز دبي للمعارض ضمن موقع «إكسبو 2020».

أتمتة الأجهزة والأدوات والخدمات

تلجأ الشركات الكبرى ومزودو الخدمات لاستخدام حلول تنظيم خدمات الشبكة (NSO). ونظراً لمعدلات الاستخدام العالية المتوقعة لشبكة مركز دبي للمعارض، أعلنت «سيسكو» تطبيق تقنية تنظيم خدمات الشبكة لديها في مكان استضافة الحدث لأول مرة.

وتساعد تقنية تنظيم خدمات الشبكة على تمكين أصحاب التطبيقات والخدمات من التفرّغ أكثر لتحسين تجارب الزوار بتقديم خدمات أسرع بنسبة تصل إلى 90%.

وتستخدم «سيسكو» تقنية تنظيم خدمات الشبكة في مركز دبي للمعارض بهدف تبسيط عمليات الشبكة، من خلال الاستفادة من عمليات الأتمتة، وتوفير القدرة على العمل مع العديد من جهات البيع والمختصين بمجالات التكنولوجيا، ويساعد ذلك على إجراء تعديلات على الشبكة والخدمات أثناء «إكسبو 2020»، ما يضمن تحسين تجربة اتصال الزوار بشكلٍ مُستمر.

تقنية «واي فاي 6»

كشفت شركة سيسكو عن قيامها بتوفير شبكة اتصالات لاسلكية سريعة وآمنة من خلال أكثر من 9000 نقطة وصول، يعمل حوالي 400 منها بتقنية Wi-Fi 6، ليكون بذلك «إكسبو» أول عميل يستخدم شبكات Wi-Fi 6 من «سيسكو» في الإمارات، وأوضحت أن تقنية الوصول المعرّف بالبرمجيات وتقنية شبكة «واي فاي» من سيسكو تسهم في دعم إمكانات الاتصال اللاسلكي عالي السرعة خلال «إكسبو 2020 دبي».

ويوفر «واي فاي 6» سرعة أكبر مقارنة بالجيل الخامس، حيث يصل معدل نقل البيانات إلى 1.1 جيجابت/الثانية عبر نطاق 2.4 جيجاهرتز، كما يصل إلى 4.6 جيجابت/الثانية عبر نطاق 5 جيجاهرتز، لشبكات واي فاي 6 تصل إلى 9.6 جيجابت/الثانية.

وتتيح سرعات التحميل والتنزيل العالية للزوار مشاركة تجاربهم مع العالم، بالإضافة إلى دعم التكامل السلس مع حلول الواقع المعزز والواقع الافتراضي التفاعلي ومسح رمز «الباركود» ورمز الاستجابة السريعة QR.

بنية تحتية مُدعمة

بأفضل الإمكانات الأمنية تتمتع إدارة أمن الشبكات بأهمية كبرى خاصة خلال «إكسبو 2020 دبي» الذي يُعتبر الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، وتوفر محفظة سيسكو أمبريلا، وهي بوابة «الإنترنت» الآمنة القائمة على السحابة، خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية المحتملة، حيث تم نشر هذه التقنية في مركز تشغيل الشبكة المتكامل (NOC) في «إكسبو 2020 دبي»، والذي ساهمت «سيسكو» في بنائه وتتولى إدارته حالياً.

الأمان المادي

تساهم شبكة سيسكو للأمان المادي في دعم أنظمة المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة، بما يشمل 20 ألف نقطة آمنة، ما يساعد على تزويد «إكسبو 2020» بمعلومات وتحليلات واضحة حول الموقع، بالإضافة إلى توفير إدارة موحدة للتهديدات. تضمن ميزة الإبلاغ في الوقت الفعلي لموظفي مركز تشغيل الشبكة المتكامل وتقييم الخدمات وتحسينها بسرعة، بما يشمل تطوير الشبكة لدعم أنظمة الأعمال بطريقة أكثر سهولة وكفاءة.

تجربة مرنة لتقديم المحتوى المرئي

يعتمد «إكسبو 2020 دبي» أيضاً على حلول سيسكو للافتات الرقمية، والتي تُساعد على تقديم المعلومات والتجارب التفاعلية بدقة عالية عن طريق آلاف شاشات العرض المُرتبطة بوحدة تحكم مركزية.

وتمثل عملية نشر حلول (Cisco Vision) في «إكسبو 2020 دبي» الخطوة الأكبر من نوعها في المنطقة، وإحدى أكبر عمليات النشر المُرتبطة بالمحتوى على المستوى العالمي.

أماكن العمل المستقبلية الهجينة

لعبت التقنيات التعاونية دوراً محورياً في توفير تجربة سلسة وعالية المرونة لموظفي «إكسبو»، ممن كانوا يستخدمون قبل أزمة «كوفيد - 19» أكثر من 3200 هاتف «سيسكو»، بالإضافة إلى برنامج المراسلة الفورية ومشاركة الملفات ويبيكس تيمز، بعد أن ساهمت «سيسكو» في تمكين موظفي «إكسبو 2020 دبي» من التفاعل مع بعضهم باستخدام أي جهاز ومن أي مكان بسرعة وأمان وسهولة.

ومع تنامي التوجّه للعمل عن بُعد خلال عام 2020، ساعدت «سيسكو» في دعم «إكسبو»، وتمكين قوة عاملة قوامها 2000 فرد من التفاعل والعمل عن طريق «الإنترنت»، حيث نجحت فرق تكنولوجيا المعلومات بالشركة، خلال يومين فقط، باستكمال عمليات الترقية للتقنيات الأولية، ما أتاح لفريق إكسبو التعاون بأمان فيما بينهم ومن أي مكان خلال 24 ساعة فقط.

ولضمان الاتصال السلس في الموقع، تدير سيسكو مركز تشغيل شبكة NOC واسع النطاق ومتكامل بشكل تام لمعرض «إكسبو 2020». كما سيتسلم المركز فريقاً مكرّساً، ينضم إلى القوى العاملة الحالية لشركة «سيسكو» في الموقع، بحيث ينشر ويشرف على إدارة أحدث التقنيات. كما ستظهر «سيسكو» قدرتها وخبرتها في إنشاء تعاون واتصال سلس في الأحداث واسعة النطاق، وذلك عن طريق إدارة الشبكة البدهية ومجموعة متنوعة من عمليات الأتمتة، تدعمها بنية تحتية من الجيل التالي.

كما ستعمل أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدّمة على تمكين المراقبة الكاملة للشبكة الذكية في الوقت الفعلي، وهذا يشمل التنبيهات المدمجة مع محفظة «سيسكو» للتكنولوجيا في الموقع. وستمكّن هذه التنبيهات فريق التشغيل من مراقبة وتحسين أداء الشبكة، بالإضافة إلى تحديد الحوادث والتهديدات الأمنية المحتملة في وقت مبكر.