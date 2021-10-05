الإسترليني لأعلى مستوى خلال 3 أسابيع

لندن (رويترز) - ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو اليوم الثلاثاء، متعافيا من موجة مبيعات حادة الأسبوع الماضي مع عودة اهتمام المتعاملين إلى احتمال زيادات في أسعار الفائدة في بريطانيا.

وأدى تزايد توقعات التضخم إلى الإضرار بشهية المستثمرين للمخاطرة الأسبوع الماضي وهو ما دفع الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين أمام اليورو وأضعف مستوى مقابل الدولار منذ ديسمبر 2020.

وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، كانت العملة البريطانية مرتفعة 0.36 بالمئة مقابل العملة الأوروبية عند 85.08 بنس لليورو، لتقفز عائدة إلى أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر.

وأمام العملة الأميركية، ارتفع الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.3639 دولار.