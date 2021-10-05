دراسة: تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي الهندي بحلول 2025

توقعت دراسة أن يصل الاقتصاد الرقمي في الهند إلى تريليون دولار ارتفاعا من نحو 250 مليار دولار عام 2020، بما يمثل أكثر من 25٪ من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2025.

وذكرت الدراسة، الصادرة عن إنفستكورب المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أن الميزة الديموغرافية للهند وارتفاع دخلها، يمكنان البلاد أن تصبح الاقتصاد الرقمي الأسرع نموا في العالم.

وتحدد الدراسة النمو وفرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في الهند الذي تدفعه قدمًا الرقمنة وتداعيات جائحة "كوفيد – 19".

وتقدم الدراسة نظرة عامة إلى كيفية استعداد الهند لأن تصبح اقتصادا رقميا في المقام الأول، وكيف طورت البلاد مشهدها الرقمي، وأسباب زيادة الاهتمام بالاستثمار على الرغم من الجائحة. كما تحلل العوامل التي يجب أن تدفع هذا التحول وتعزز الفرص السانحة للمستثمرين.

وتلفت الدراسة إلى أنه مع استمرار الاهتمام بنماذج الشركات التكنولوجية في الهند، شهدت البلاد نشوء 15 شركة يونيكورن (كل شركة صاعدة يفوق رأسمالها مليار دولار) جديدة خلال النصف الأول من عام 2021 وحده، وجمعت هذه الشركات ما مجموعه 6 مليارات دولار بتقييم إجمالي مقداره 28 مليار دولار . علاوة على ذلك، يشهد الإطار الاستثماري الآن اهتمام قوي للمستثمرين بحيث تم تجاوز عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركة رقمية هندية صاعدة هي "زوماتو"، 38 مرة. كما ارتفع سعر أسهم الشركة المطروحة 53٪ في يوم الإدراج لتلامس قيمتها السوقية 13 مليار دولار.

إلى ذلك، قال جوراف شارما، رئيس الأسهم الخاصة في إنفستكورب الهند، إن إنفستكورب تهدف لزيادة استثماراتها في الأسهم الخاصة لتصل إلى أكثر من المثلين على مدار السنوات القليلة المقبلة وإنها تتطلع حاليا لزيادة رأسمال (فريش تو هوم) لتجارة التجزئة عبر الإنترنت والتي استثمرت فيها العام الماضي.

وأضاف شارما أن إنفستكورب تدير حاليا استثمارات في الأسهم الخاصة في الهند قيمتها حوالي 300 مليون دولار، ضخت أغلبها خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

تعتزم الشركة، التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات وإدارة الائتمان والاستثمارات المضمونة العائد، أن ترفع ذلك المبلغ إلى أكثر من المثلين بينما تسعى للاستفادة من مسعى الرقمنة في الهند الذي تسارع بسبب جائحة كوفيد-19.

قال شارما لـ«رويترز»: أود أن أقول أننا نرغب خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في مضاعفة الأصول الخاضعة للإدارة واستثمار ما يقرب من 400 مليون إلى 500 مليون دولار على الأقل في الهند.

قال شارما إن إنفستكورب تعمل مع بنك استثماري عالمي لزيادة رأس المال الأساسي لفريش تو هوم، وهي شركة للتجزئة في مجال اللحوم والمأكولات البحرية تقدم خدماتها للمستهلكين مباشرة، وتهدف للتوسع في أسواق أخرى مثل الإمارات والسعودية.

واستثمرت إنفستكورب في الشركة في نوفمبر العام الماضي في إطار جولة تمويل بقيمة 121 مليون دولار إلى جانب مستثمرين آخرين.